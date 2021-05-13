الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة الروسية»: العثور على السلالة الهندية في مقاطعة أوليانوفسك

كورونا
كورونا

أفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد لدى طلاب أجانب يدرسون بجامعة مقاطعة أوليانوفسك.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أنه تم تسجيل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الهندية المتحورة، بين طلاب أجانب يدرسون في جامعة مقاطعة أوليانوفسك كانوا قد وصلوا من الهند أواخر أبريل وأوائل مايو، مشيرة إلى أن 52 طالبا أجنبيا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، مضيفة أنه جرى السبت الماضي عقد اجتماع طارئ في المنطقة بشأن تفشي كورونا بين الطلاب الأجانب، والذي وقع في نهاية أبريل.

- تطهير فندق يقيم به طلاب أجانب  لمنع انتشار السلالة

وتحدثت القائم بأعمال الحاكم مع رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، حول اكتشاف سلالة هندية جديدة من فيروس كورونا في المنطقة، تم العثور عليها في طلاب أجانب، مشيرة إلى أنه لمنع انتشار المرض يخضع فندق "سوفيتسكايا"، حيث يعيش الطلاب الأجانب، والمغلق حاليا، لعملية تطهير كاملة.

 

- كورونا حول العالم 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

- تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا
 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.
 

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

وزارة الصحة الروسية أوليانوفسك فيروس كورونا السلالة الهندية الهند

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