«احذروا».. دراسة علمية تؤكد تأثير كورونا على خصوبة الرجال

كشفت دراسة علمية جديدة عن تأثيرات محتملة لفيروس كورونا المستجد على صحة الإنسان، و وفقا للدراسة التي نُشرت في المجلة العالمية لصحة الرجال، يؤثر الفيروس على خصوبة الرجال الذين أصيبوا به.

و راقبت الدراسة الاختلاف في تكوين الأنسجة بين الرجال الذين أصيبوا بالمرض والرجال الذين لم يصابوا به، ووجدت أن" كورونا" قد يسبب تلفا في الأوعية الدموية وكذلك تلفا أجزاء من الجسد التي تمدها الأوعية الدموية، من بينها العضو الذكري، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز في نسختها الإنجليزية.

- الضعف الجنسي أبرز المخاطر

وقال مؤلف الدراسة، رانجيث راماسامي، مدير برنامج طب المسالك البولية التناسلية في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، إن ضعف الانتصاب "يمكن أن يكون أحد الأعراض لكورونا"، وتابع:"في دراستنا التجريبية، وجدنا أن الرجال الذين لم يشتكوا من قبل من الضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب، أصيبوا بضعف الانتصاب الشديد بعد ظهور عدوى كوفيد-19".

- كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 160 مليون حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و333 ألف حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.