الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرزها «الفسيخ والكحك».. أطعمة ومشروبات ممنوعة لمرضى كورونا في عيد الفطر

أطعمة ممنوعة على
أطعمة ممنوعة على مرضى كورونا

بحلول أول أيام العيد، يحرص المواطنون على تناول الرنجة والفسيخ كنوع من الاحتفال، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يحذر الأطباء من بعض الأكلات التي تضر بمناعة المرضى.

وقال دكتور التغذية محمد أمين إنه يجب الابتعاد عن الأطعمة المالحة مثل الرنجة والفسيخ لأنها تجعل الدم أكثر كثافة، وتساعده على أن يصبح أكثر سمكًا وأكثر تشبعًا. 

وأضاف في تصريحاته للدستور: "يسحب الملح المكون السائل في الأنسجة، وفي الأوعية نفسها فيحدث سماكة، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل غير مباشر إذا كان الشخص مريضًا بفيروس كورونا."

وأكد أنه يحظر تناول الأطعمة المعلبة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم الذي يثبط المناعة ويمنعها من مكافحة العدوى، مشيرا إلى تجنب تناول الأغذية والمشروبات التي تحتوي على ألوان صناعية، ذلك لأن الألوان الصناعية تعمل على خفض مناعة الجسم .

وأشار إلى أن العصائر البودرة والوجبات السريعة تضر بالمناعة، مشددا على الابتعاد عن الأطعمة الدسمة ومنها أيضا الكحك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، ومن ثم عدم تدفق الدم اللازم إلى جميع أعضاء الجسم، ولا سيما الأعضاء المكونة للمنظومة المناعية.

ونصح بتجنب  المشروبات الباردة لأنها قليلة في التعقيم بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الحمض الميكروبي بها.

وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا قررت عددا من الإجراءات منها ما تم البدء فيها من 5 مايو وحتى 21 مايو، ومنها ما سيبدأ بالتزامن مع عيد الفطر، مثل غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء، مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى، وحظر إقامة أية فعاليات أو احتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال فترة العيد، والسماح بسير وسائل النقل العادية والسيارات ولكن سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية، السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة فقط حتى 9 مساء.

كورونا مرضى كورونا أطعمة ممنوعة على مرضى كورونا عيد الفطر إجازة عيد الفطر

الأكثر قراءة

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

الآلاف يؤدون صلاة العيد في المساجد الكبري بالوادي الجديد (فيديو)

أهل بورسعيد يضربون عرض الحائط بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

السيسى يؤدى صلاة العيد فى مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس

تواصل التصعيد بين إسرائيل وغزة وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

مندوب فلسطين الأممى: إسرائيل تواصل حربها ضد الإنسانية