أبرزها «الفسيخ والكحك».. أطعمة ومشروبات ممنوعة لمرضى كورونا في عيد الفطر

بحلول أول أيام العيد، يحرص المواطنون على تناول الرنجة والفسيخ كنوع من الاحتفال، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يحذر الأطباء من بعض الأكلات التي تضر بمناعة المرضى.

وقال دكتور التغذية محمد أمين إنه يجب الابتعاد عن الأطعمة المالحة مثل الرنجة والفسيخ لأنها تجعل الدم أكثر كثافة، وتساعده على أن يصبح أكثر سمكًا وأكثر تشبعًا.

وأضاف في تصريحاته للدستور: "يسحب الملح المكون السائل في الأنسجة، وفي الأوعية نفسها فيحدث سماكة، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل غير مباشر إذا كان الشخص مريضًا بفيروس كورونا."

وأكد أنه يحظر تناول الأطعمة المعلبة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم الذي يثبط المناعة ويمنعها من مكافحة العدوى، مشيرا إلى تجنب تناول الأغذية والمشروبات التي تحتوي على ألوان صناعية، ذلك لأن الألوان الصناعية تعمل على خفض مناعة الجسم .

وأشار إلى أن العصائر البودرة والوجبات السريعة تضر بالمناعة، مشددا على الابتعاد عن الأطعمة الدسمة ومنها أيضا الكحك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، ومن ثم عدم تدفق الدم اللازم إلى جميع أعضاء الجسم، ولا سيما الأعضاء المكونة للمنظومة المناعية.

ونصح بتجنب المشروبات الباردة لأنها قليلة في التعقيم بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الحمض الميكروبي بها.

وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا قررت عددا من الإجراءات منها ما تم البدء فيها من 5 مايو وحتى 21 مايو، ومنها ما سيبدأ بالتزامن مع عيد الفطر، مثل غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء، مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى، وحظر إقامة أية فعاليات أو احتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال فترة العيد، والسماح بسير وسائل النقل العادية والسيارات ولكن سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية، السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة فقط حتى 9 مساء.