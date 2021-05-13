الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق ملزم يراعي المصالح.. تفاصيل مباحثات سوادنية كينية بشأن سد النهضة

مباحثات سوادنية كينية
مباحثات سوادنية كينية

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، عن تفاصيل لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، بالرئيس الكيني أوهورو كنياتا على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس اليوغندي. 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن عقار إير أكد على موقف السودان من الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا، مشدداً على ضرورة اتفاق ملزم يراعي مصالح السودان ومصر وإثيوبيا وعدم الأضرار بأي طرف. 

جاء ذلك خلال لقائه بفندق منونيو بكمبالا بالرئيس الكيني، بحضور وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية، اطلع عضو مجلس السيادة الرئيس الكيني على خطوات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس التشريعي سيكون في القريب العاجل.

إلى ذلك قدم الرئيس أوهورو كينياتا التهنئة لعضو السيادي مالك عقار بمناسبة توليه منصبه بمجلس السيادة.

وشارك عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، اليوم في مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني التي جرت بساحة كولولو بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية.

وفي السياق ذاته، قال القائم بأعمال سفارة السودان بأوغندا، محمد ميرغني في تصريحات صحفية إن ممثلي 30 دولة شاركوا في حفل التنصيب، بينهم 11 رئيس دولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح ميرغني أن مشاركة عضو مجلس السيادة الانتقالي في الحفل تسهم بقدر كبير فى المحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع أن عقار "سيجري عدداََ من اللقاءات مع بعض رؤساء الدول المشاركين في حفل التنصيب".

وكان رئيس أوغندا فاز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير كانون ثاني الماضي.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تدعمه مصر.

 

تفاصيل لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي السودان مصالح مصر إثيوبيا سد النهضة م

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