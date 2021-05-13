رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

أدى عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية اليوم الخميس، صلاة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

حيث أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صلاة العيد، في نيوم بأقصى شمال غرب المملكة، والتابعة لمنطقة تبوك.

أما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فأدى صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي الإمارات، أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي سوريا، أدى الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الفطر في رحاب الجامع الأموي الكبير بالعاصمة السورية دمشق.

أما في فلسطين، فقد أدى قرابة الـ100 ألف مصلٍ، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة دون وصول الآلاف من أبناء شعبنا لمدينة القدس المحتلة، والصلاة في باحاته، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية رسمية اليوم الخميس.

وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، وعدد قليل من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وعلّت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين، تزامنًا مع مسيرات وهتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.