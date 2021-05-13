حصلت مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2021 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، خلال الساعات الماضية، حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق ومواعيد الحظر و الإجراءات الاحترازية لحماية مرتادي مترو الأنفاق من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19



مواعيد عمل مترو الانفاق خلال عيد الفطر 2021

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل، أنه سيتم استمرار عملية تشغيل مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة في نفس مواعيد تشغيله خلال شهر رمضان المبارك حيث يتحرك أول مترو أنفاق في تمام الساعة الخامسة والربع فجرا وحتى الساعة الثانية صباحا، وذلك لعدم التأثير على حركة سير المواطنين نظرا لكون المترو أحد وسائل النقل الحيوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، لذلك اتخذت الشركة مجموعة من الإجراءات الاحترازية الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين مرتادي مترو الأنفاق.



إجراءات احترازية لحماية مرتادي مترو الأنفاق

يعد مترو الأنفاق من أهم وسائل المواصلات في مصر لذلك يتراوح عدد مستخدميه يوميا قرابة 3 ملايين مواطن، ولأنه يعتبر من أبرز أماكن التجمعات، فرضت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عدة إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث يقضي على الجهاز المناعي في الجسم ويتسبب في الوفاة وقد حصد حتى الآن قرابة 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم منذ اندلاعه في مدينة ووهان الصينية أواخر عام2019

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مواعيد الحظر وفقا لقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا

في خضم ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء عدة قرارات احترازية لمنع انتشار الفيروس القاتل بين المواطنين أبرزها فرض حظر جزئي من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة والنصف فجرا واستمرار مواعيد عمل مترو الانفاق خلال عيد الفطر 2021 كما كانت أيام شهر رمضان المبارك منع فرض عقوبات على مخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية