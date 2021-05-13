الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

في أول أيام العيد.. وكيل «صحة بورسعيد» يقدم الحلوى لمرضي كورونا بالحجر الصحي

احمد ابو هاشم
احمد ابو هاشم

زار الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، مستشفى الحميات عقب أدائه صلاة عيد الفطر  المبارك بالحجر الصحي بمستشفي الحميات، في ظل إجراءات احترازية مشددة.

و قدم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد التهنئة لمرضي فيروس كورونا، وقدم لهم الحلوى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما قدم التهنئة للعاملين بالمستشفى مثمنا الدور العظيم الذي يقومون به، وابلغهم تحيات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لهم و دعمها الكامل للجيش الابيض .

- توجيه بتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى


وشدد "أبو هاشم" على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وأكد علي توافر الأدوية وبرتوكول علاج  فيروس كورونا المستجد، وكذلك اللقاحات وفصائل الدعم، مؤكداً علي جاهزية المستشفيات للوضع الوبائي للموجة الثالثة لفيروس كورونا.

- حملات لمتابعة الالتزام بإجراءات كورونا

يذكر أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قد أكد  أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها خلال أيام العيد ، لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي مع توقيع العقوبات على المخالفين.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة. 

 

مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشاطي ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

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