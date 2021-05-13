محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحتهم بعيد الفطر ويستمع لشكواهم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، وذلك خلال زيارته لهم بمناسبة العيد مقدما لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيدا سعيدا.

واستمع محافظ القليوبية خلال زيارته لمشاكل الأطفال ومطالبهم مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

فيما أعرب الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائما وبصفة مستمرة لما لها الأثر الكبير والجيد فى رفع الروح المعنوية، لديهم جميعا وتعوضهم عن فقدان والديهم ، وتجعلهم يشعرون بفرحة وسعادة وبهجة العيد مثل جميع الأطفال فى كافة مدن وقرى مصر.

- توجيه بحسن الرعاية والدعم للأيتام

و أكد المحافظ أنه يجب الاهتمام برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

ثم توجه "الهجان" عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقام بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار تلبية أي متطلبات لهم كما قام الهجان بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.

- تكريم عدد من نزلاء دور المسنين

مشيرا إلى أنه يحرص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا لهم أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عدد من آباء الدار مشيرا الى اهمية دور الاب ورسالته السامية تجاه ابنائه والمجتمع.

ورافق المحافظ في الجولة مجدي حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القليوبية، والمهندس على عبد الستار، رئيس مدينة ومركز بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة