«الالتزام» عنوان صلاة العيد في الإسماعيلية.. و«الأوقاف» لم ترصد أي مخالفات

أكد الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية وعدم رصد أي مخالفات في صلاة العيد، مشيراً إلى أن صلاة عيد الفطر المبارك تمت بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضح عبادة، أن هناك استجابة تامة من قبل المصلين في تنفيذ تعليمات مواجهة فيروس كورونا، الخاصة باصطحاب المصلى الشخصي، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، حرصا على أن تظل بيوت الله مفتوحة، تؤدى فيها الصلوات.

فيما انتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، وتم وضع بوابات إلكترونية على مداخل المساجد الكبرى، فضلًا عن تمشيط المنطقة بالكلاب البوليسية، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أكد على إقامة صلاة عيد الفطر بنفس ضوابط صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه مع مراعاة الضوابط ومن بينها "أرتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، إستمرار عدم فتح دورات المياه، فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقه عقب إنتهاء الصلاة مباشرةً، على أن يكون مدة التكبيرات سبع دقائق، وخطبة العيد عشر دقائق، فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

وشدد على عدم السماح باصطحاب الأطفال إلى المساجد أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتأكيد على مديري الإدارات بالتنبيه المشدد، على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأشار إلى أن المديرية شكلت لجنة برئاسته لانعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى إنتهاء صلاة العيد.