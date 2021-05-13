الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الالتزام» عنوان صلاة العيد في الإسماعيلية.. و«الأوقاف» لم ترصد أي مخالفات

صلاة العيد
صلاة العيد

أكد الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية وعدم رصد أي مخالفات في صلاة العيد، مشيراً إلى أن صلاة عيد الفطر المبارك تمت بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضح عبادة، أن هناك استجابة تامة من قبل المصلين في تنفيذ تعليمات مواجهة فيروس كورونا، الخاصة باصطحاب المصلى الشخصي، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، حرصا على أن تظل بيوت الله مفتوحة، تؤدى فيها الصلوات.

فيما انتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، وتم وضع بوابات إلكترونية على مداخل المساجد الكبرى، فضلًا عن تمشيط المنطقة بالكلاب البوليسية، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أكد على إقامة صلاة عيد الفطر بنفس ضوابط صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه مع مراعاة الضوابط ومن بينها "أرتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، إستمرار عدم فتح دورات المياه، فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقه عقب إنتهاء الصلاة مباشرةً، على أن يكون مدة التكبيرات سبع دقائق، وخطبة العيد عشر دقائق، فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

 وشدد على عدم السماح باصطحاب الأطفال إلى المساجد أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتأكيد على مديري الإدارات بالتنبيه المشدد، على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأشار إلى أن المديرية شكلت لجنة برئاسته لانعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى إنتهاء صلاة العيد.

إقامة صلاة العيد في المساجد اداء صلاة العيد شعائر صلاة العيد صلاة العيد بالإسماعيلية أوقاف الإسماعيلية اخبار أوقاف الإسماعيلية مديرية أوقاف الإسماعيلية

الأكثر قراءة

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

أهل بورسعيد يضربون عرض الحائط بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

السيسى يؤدى صلاة العيد فى مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

الآلاف يؤدون صلاة العيد في المساجد الكبري بالوادي الجديد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس

تواصل التصعيد بين إسرائيل وغزة وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

مندوب فلسطين الأممى: إسرائيل تواصل حربها ضد الإنسانية