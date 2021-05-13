الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال العيد. . حملات إزالة موسعة للتعديات على النيل

إزالة التعديات
إزالة التعديات

اتخذت أجهزة وزارة الري الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة والجيزة والمنيا، فى إطار التعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، مع إستمرار عملية رصد التعديات وإزالتها أثناء فترة أجازة العيد. 

ورصدت أجهزة الوزارة قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافيتريا، وعلى الفور تم التجهيز لإجراء الإزالة، إلا أن المخالف استجاب على الفور وقام بإزالة المخالفة بمعرفته، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وعلى الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بمعدات إداره حماية النيل المختصة بعد رفض المخالف إزالتها بمعرفته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. 

وفي ظل المتابعة المستمرة للتعديات التي سبق إزالتها لعدم تكرارها مرة أخرى، فقد تم رصد قيام أحد المخالفين بإعادة مخالفة بناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، وقد سبق القبض عليه وازالة المخالفات المرتكبة وعرضه على النيابة العسكرية وخروجه بكفالة 5 ملايين جنيه، إلا أن المخالف حاول استغلل فتره أجازه العيد لإعادة المخالفة، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدي في الحال، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وفي محافظة المنيا، تم رصد مجموعة من سيارات النقل التي تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط، وعلي الفور تم التنسيق مع إدارة مرور المنيا وشرطة المسطحات المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير عدد 40 محضر مخالفة وقرار إزالة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، وقد قام المتعدين بتدبير المعدات اللازمة لرفع الردم حيث بدأت عملية إزالة التعدي وسيتم نهو الإزالة خلال أجازة العيد. 
 

الرى حملات إزالات وزارة محافظات

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