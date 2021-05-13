بالأناشيد وأغاني نوبية.. أهالي قنا يجوبون الشوارع لتهنئة الأسر بالعيد

على التقاليد والعادات النوبية، استهل أهالي منطقة الكنوز في مدينة قنا، صباح اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، بجوب الأحياء والقرى مرورا بالمنازل لتهنئة الأسر المختلفة بالعيد، على أنغام الأغاني النوبية المختلفة.

أهالي منطقة الكنوز في مدينة قنا، بدأوا اليوم بالتجمع لأداء صلاة العيد، وبعد الصلاة خرج العشرات من المصلين من أهالي المنطقة وتجمعوا في الشوارع المجاورة للمسجد، وبدأوا في إنشاد التواشيح الدينية والتصفيق على أنغام الأغاني النوبية، فرحًة وأبتهاجًا بعيد الفطر المبارك.

وقال محمود زكي، أحد أهالي منطقة الكنوز في مدينة قنا، إن المحتفلين من أهالي قنا بعيد الفطر المبارك، دخلوا لمنازل المواطنين المختلفة في الشوارع المجاورة الفرعية والرئيسية بمنطقة الكنوز، لتهنئة قاطنيها بالعيد، وسط تجهيز الأسر للعديد من موائد الحلويات والمخبوزات والفاكهة المتنوعة بمدخل كل منزل، لتقديمها للمهنئين في عادة سنوية متكررة من الأهالي.

وكان قد أدى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يرافقه نائبه حازم عمر، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي مع أهالي مدينة قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ووجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء محافظة قنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب انتهاء الصلاة استمع محافظ قنا والمصلين لخطبة العيد التى ألقاها وكيل وزارة الأوقاف والتى بدأها بتقديم التهنئة لأهالى المحافظة، وحث المصلين علي صلة الرحم وفضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر داعيا المولي عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يرفع البلاء وعقب ذلك تبادل المحافظ والحضور التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط فرحة عارمة من المواطنين.