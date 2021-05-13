«تسويق الأسماك» تدفع بـ30 طنا من منتجاتها لتوفير احتياجات العيد

بدأت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة الشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، استقبال عيد الفطر المبارك بتشغيل طاقتها الإنتاجية بنسبة 50%، مع عمل الموظفين بالتناوب على أن يتم عودة غالبيتهم ثالث أيام العيد.

وأكد تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم تشكيل غرفة عمليات من خلال مديري العموم بالشركة لمتابعة توفير الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بين 25% إلى 30%، والتأكد من انتظام سير العمل في الفروع المنتشرة في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضحت الشركة، أنه تم زيادة حجم الكميات المطروحة من الأسماك الطازجة والمجمدة بنسب محددة لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد من خلال الفروع والمنافذ المتحركة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضافت الشركة، ضخ 30 طنا من الأسماك الطازجة والمجمدة يوميا من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، فضلا عن طرح الرنجة بسعر 35 جنيها والرنجة المغلفة بسعر40 جنيها والفسيخ بسعر 100 جنيها .

وأوضح التقرير، أنه يتم الدفع يوميا بحوالي 7 سيارات متحركة محملة بـ6 أطنان تقريبا من الأسماك الطازجة والمجمدة، إلى محافظات المنوفية والشرقية والميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة.