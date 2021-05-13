الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تسويق الأسماك» تدفع بـ30 طنا من منتجاتها لتوفير احتياجات العيد

المنافذ المتحركة
المنافذ المتحركة بالشركة

بدأت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة الشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، استقبال عيد الفطر المبارك بتشغيل طاقتها الإنتاجية بنسبة 50%، مع عمل الموظفين بالتناوب على أن يتم عودة غالبيتهم ثالث أيام العيد.

وأكد تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم تشكيل غرفة عمليات من خلال مديري العموم بالشركة لمتابعة توفير الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بين 25% إلى 30%، والتأكد من انتظام سير العمل في الفروع المنتشرة في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضحت الشركة، أنه تم زيادة حجم الكميات المطروحة من الأسماك الطازجة والمجمدة بنسب محددة لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد من خلال الفروع والمنافذ المتحركة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضافت الشركة، ضخ 30 طنا من الأسماك الطازجة والمجمدة يوميا من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، فضلا عن طرح الرنجة بسعر 35 جنيها والرنجة  المغلفة بسعر40 جنيها والفسيخ  بسعر 100 جنيها .

 وأوضح التقرير، أنه يتم الدفع يوميا بحوالي 7 سيارات متحركة محملة بـ6 أطنان تقريبا من الأسماك الطازجة والمجمدة، إلى محافظات المنوفية والشرقية والميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة.

 

 

العيد غرفة عمليات أسماك الشركة المصرية محافظتي القاهرة والجيزة الرنجه والفسيخ

الأكثر قراءة

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

الآلاف يؤدون صلاة العيد في المساجد الكبري بالوادي الجديد (فيديو)

أهل بورسعيد يضربون عرض الحائط بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

السيسى يؤدى صلاة العيد فى مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس

تواصل التصعيد بين إسرائيل وغزة وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

مندوب فلسطين الأممى: إسرائيل تواصل حربها ضد الإنسانية