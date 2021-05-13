الاحتفال بعيد الفطر داخل مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار

شارك الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار المخصصة لاستقبال المصابين بكرونا، المرضى، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لمؤازرتهم في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وذلك وسط فرحة غامرة من المرضى.

وتبادل الحضور التهاني وتوزيع الكحك والبسكويت والحلوى وتقديم الهدايا في جو يملؤه الحب ابتهاجا بعيد الفطر المبارك.

وأعرب الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار عن تمنياتهم لجميع المرضى الذين يعانون من مرض كورونا المحتجزين داخل المستشفى بالشفاء العاجل موكدين أن عيدهم الأكبر هو يوم إتمام تعافيهم وزوال مرض كورونا فى القريب العاجل بإذن الله تعالى.

وحمل الطاقم الطبي البالونات لإضفاء نوع من السعادة والبهجة داخل مستشفى كفر الدوار ، وتبادلوا التهنئة بعيد الفطر المبارك، مع المرضى، وسط حالة من الاستعداد بين الطاقم الطبي للتعامل مع أي حالات.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من أعمال النظافة وغسيل الشوارع والمساجد استعداداً لصلاة عيد الفطر المبارك مع رفع درجة الاستعداد القصوى لحل أى مشاكل تواجه الأهالى خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقد أدى اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، يرافقه العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وأعضاء مجلس النواب، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع التوبة بمدينة دمنهور.

وهنأ اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المواطنين، بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والازدهار فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقدم محافظ البحيرة التهنئة للمصلين بحلول عيد الفطر المبارك معرباً عن سعادته لمشاركتهم فرحة العيد، مؤكدا أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.

كما رافق الدكتور عبيد صالح رئيس محافظ البحيرة فى أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور.

الاحتفال بعيد الفطر

الاحتفال بعيد الفطر