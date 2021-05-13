«أبقار» تتنزه على كورنيش مطروح (صورة)

شهد كورنيش مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، انتشار عدد من الأبقار.

وحصلت الدستور على صورة للأبقار أثناء تجولهم بمنطقة العوام بكورنيش المدينة.

وكان كورنيش مرسى مطروح، شهد اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، توافد المواطنين للاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد .

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

وأوضح أنه وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات، والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية، والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة قد تطرأ، مع التوجيه لجميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى الغلق الكامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية، أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن متابعة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق والتأكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتوافر المخزون والمعروض من السلع الغذائية والتموينية والبترولية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير الدقيق والخبز بالمواصفات المطلوبة للمواطنين طوال أيام العيد، وتوفير اللحوم والدواجن المذبوحة والأسماك وأسطوانات الغاز بكافة المستودعات على مستوى مراكز المحافظة الثمانية .