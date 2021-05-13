الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلو شوارع أسيوط من المارة واختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الفطر (صور)

خلو شوارع أسيوط من
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر

خلت شوارع محافظة أسيوط من المارة خاصة بعد انتهاء شعائر صلاة العيد حيث حرص الكثيرون على التواجد بمنازلهم دون ظهور أي نوع من الاحتفالات خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي نفس الوقت قامت محافظة أسيوط بإغلاق كافة الحدائق العامة والمتنزهات أمام المارة ضمن سلسلة الإجراءات التي تم فرضها للوقاية من فيروس كورونا المستجدة حيث تم فرض كردون أمني حول الحدائق والمتنزهات وإغلاق أبوابها بالإضافة إلي انتشار قوات الشرطة بالشوارع لفض أي نوع من أنواع التجمعات بينما خلي كورنيش النيل بمحافظة أسيوط من تواجد المحتفلين بعيد الفطر المبارك.

وقام بعض أصحاب السيارات الملاكي بوضع علم مصر أعلى السيارات، وإذاعة الأغاني الوطنية وأغاني العيد كنوع من أنواع الاحتفال بالعيد.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أكد أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية خلال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنها وقف الإجازات للقيادات التنفيذية ومتابعة الأداء في الشارع على مدار الساعة وغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية خلال أيام العيد ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والمخلفات بجانب منع التجمعات وزيارة المقابر.

وأكد عدم التهاون في تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات من المواطنين عند حدوث أي تجمعات أو تزاحم مع استقبال الشكاوى المتعلقة بالمرافق العامة والنظافة ومتابعة حالات كورونا، مع المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية والأساسية والبترولية المختلفة علاوة على رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وجميع المستشفيات.

خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
خلو شوارع أسيوط من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر
محافظة اسيوط كورنيش النيل محافظة أسيوط فيروس كورونا قوات الشرطة اللواء عصام سعد

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