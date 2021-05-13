صباح العيد.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من أدوية تقص المناعة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



و أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية قادمة من تركيا تحاول الخروج بحقائبها من صالة الوصول، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي.

- ضبط كمية من الأدوية في أكياس الشيكولاتة

وبالعرض على رضا أبو العزم، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من مصطفى بحر، مأمور الجمرك، و إبراهيم حسن ومحمد يوسف، مديري الحركة لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 31 علبة من عقار "Gamanex"، الخاص بعلاج أمراض نقص المناعة مخبأة داخل أكياس الشيكولاتة والبسكويت وفي قاع سحرى بأسفل حقائبها .

و قرر مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط رقم 70 لسنة2021 بالواقعة، بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، و يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.