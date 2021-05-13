الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق كامل.. شواطئ ومتنزهات الغردقة خالية من المعيدين في أول أيام عيد الفطر

شواطئ الغردقة خالية
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين

شهدت شواطئ مدينة الغردقة العامة والخاصة، والمتنزهات العامة حالة من الهدوء التام، بعد إغلاقها إغلاقًا كامًلا من قبل الأجهزة المعنية بعد قرارات رئيس الوزراء بمنع التجمعات لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهد الشاطئ العام “شاطئ رقم 4” خلوًا كامًلا وتواجد أمني مكثف لأجهزة الشرطة لمنع تواجد المواطنين والتجمعات على الشواطئ، كما شهد شارع شيري والممشى السياحي إغلاقًا تامًا تنفيذًا لقرارات الغلق التي حددتها الحكومة لحماية المواطنين من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأدى الآلاف من مواطني محافظة البحر الأحمر صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد المحددة لأداء صلاة عيد الفطر، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة التزامًا كبيرًا من المواطنين؛ إلا أنه تزايد وجود الأطفال مخالفين تعليمات رئيس الحكومة بمنع اصطحاب الأطفال للمساجد حفاظًا عليهم من تفشي فيروس كورونا.

 

228 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر بالبحر الأحمر

 

وحددت مديرية أوقاف البحر الأحمر، 228 مسجدًا بنطاق المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، حيث جاءت موزعة على النحو التالي: 110 مساجد في الغردقة و30 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و41 مسجدا في القصير، و10 مساجدفي مرسى علم.

وأكد الدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص 228 ‪ مسجدا بمدن المحافظة  لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح بها أداء صلاة الجمعة والمرافق لها ساحات واسعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازي؛ طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الشيمي، أن شرط إقامة صلاة العيد بالمساجد هو الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وحظر أداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين.

شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
شواطئ الغردقة خالية من المعيدين
المواطنين مدينة الغردقة المتنزهات العامة حماية المواطنين الممشى السياحي صلاة عيد الفطر المبارك شاطئ عيد الفطر العيد أمن شرطة

الأكثر قراءة

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

رئيس «المناخ» يوزع «كعك العيد» على المواطنين في أول أيام العيد (صور)

السيسى يؤدى صلاة العيد فى مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

مصرع طالب استنشق مبيد حشري بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس

تواصل التصعيد بين إسرائيل وغزة وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

مندوب فلسطين الأممى: إسرائيل تواصل حربها ضد الإنسانية