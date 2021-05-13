إغلاق كامل.. شواطئ ومتنزهات الغردقة خالية من المعيدين في أول أيام عيد الفطر

شهدت شواطئ مدينة الغردقة العامة والخاصة، والمتنزهات العامة حالة من الهدوء التام، بعد إغلاقها إغلاقًا كامًلا من قبل الأجهزة المعنية بعد قرارات رئيس الوزراء بمنع التجمعات لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهد الشاطئ العام “شاطئ رقم 4” خلوًا كامًلا وتواجد أمني مكثف لأجهزة الشرطة لمنع تواجد المواطنين والتجمعات على الشواطئ، كما شهد شارع شيري والممشى السياحي إغلاقًا تامًا تنفيذًا لقرارات الغلق التي حددتها الحكومة لحماية المواطنين من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأدى الآلاف من مواطني محافظة البحر الأحمر صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد المحددة لأداء صلاة عيد الفطر، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة الغردقة التزامًا كبيرًا من المواطنين؛ إلا أنه تزايد وجود الأطفال مخالفين تعليمات رئيس الحكومة بمنع اصطحاب الأطفال للمساجد حفاظًا عليهم من تفشي فيروس كورونا.

228 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر بالبحر الأحمر

وحددت مديرية أوقاف البحر الأحمر، 228 مسجدًا بنطاق المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، حيث جاءت موزعة على النحو التالي: 110 مساجد في الغردقة و30 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و41 مسجدا في القصير، و10 مساجدفي مرسى علم.

وأكد الدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص 228 ‪ مسجدا بمدن المحافظة لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح بها أداء صلاة الجمعة والمرافق لها ساحات واسعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازي؛ طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الشيمي، أن شرط إقامة صلاة العيد بالمساجد هو الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وحظر أداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين.

شواطئ الغردقة خالية من المعيدين

شواطئ الغردقة خالية من المعيدين

شواطئ الغردقة خالية من المعيدين

شواطئ الغردقة خالية من المعيدين

شواطئ الغردقة خالية من المعيدين

شواطئ الغردقة خالية من المعيدين

شواطئ الغردقة خالية من المعيدين