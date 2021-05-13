الكنيسة الإنجيلية تقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث ضم الوفد كل من القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى.

جاء ذلك بحضور القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والقس صموئيل عادل الراعي الشريك للكنائس الإنجيلية بأسيوط، والقس عادل عبدالمسيح رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، وفي حضور الشيخ صموئيل باقي نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي بمصر.

وقدم وفد الكنيسة الإنجيلية أسمى وأرق التهاني لمحافظ أسيوط بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يزول الوباء ويحفظ الله مصر والمصريين.

ومن جانبه أعرب محافظ أسيوط عن شكره وتقديره لزيارة وفد الكنيسة مؤكدًا على النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، وأهمية تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات.

وأكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الأخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلى في أبهى صورة لها بأسيوط، لافتا إلى أهمية دور الكنيسة في توعية المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات خلال هذه المرحلة الحرجة لمواجهة فيروس كورونا وأهمية التسجيل تلقي اللقاح حرصا على سلامة الجميع.

وفي نفس السياق، أكد محافظ أسيوط ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومناشدة المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك (1)

محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك (2)