مطران أسيوط للأقباط الأرثوذوكس يقدم التهنئة بعيد الفطر لمحافظ أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها على رأس وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بحضور عدد من الآباء والمهنة والقساوسة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، والقس عاموس وكيل المطرانية والقس باخوم وكيل الكنائس الارثوذوكس بأسيوط.

ورحب محافظ أسيوط بالأنبا يوأنس ووفد الكنيسة الأرثوذوكسية مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية فضلًا عن دورها في توعية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات وأهمية التسجيل لتلقي اللقاح حرصا على سلامة الجميع.

ومن جانبه عبر الأنبا يوأنس عن خالص التهنئة بالعيد لمحافظ أسيوط وشركاء الوطن من أبناء هذه المحافظة العريقة مسلمين ومسيحين باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مشيراً إلى أن أسيوط تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء في بنيان واحد.

وفي نفس السياق أكد محافظ أسيوط، ضرورة التزام الجميع بقرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومناشدة المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

محافظ أسيوط يستقبل الانبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى للتهنئة بعيد الفطر (2)

محافظ أسيوط يستقبل الانبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى للتهنئة بعيد الفطر (4)