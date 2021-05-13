مصرع طالب استنشق مبيد حشري بسوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزي شمال محافظة سوهاج، طالب في العقد الثاني من العمر، جثة هامدة.

وبسؤال والده أقر أنه أثناء قيام نجله برش أرضهم الزراعية بمبيد حشري استنشقه بطريق الخطأ مما أدى لوفاته وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغا من المستشفي المركزي بوصول “شنوده . ل . ح . ع” 20 سنة طالب ويقيم دائرة المركز ” جثة هامدة ” إدعاء استنشاق مبيد حشري .

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وبالفحص وسؤال والده “لويس . ح . ع . ب” 52 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور برش أرضهم الزراعية بمبيد حشري استنشقه بطريق الخطأ مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ” هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية “ولا توجد شبهة جنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مستشفى طهطا العام، استقبلت أمس، عامل يقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بتوصيل مصباح كهربائي بمنزله لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول “جلال . م . ا . ف” 40 سنة مزارع – ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز ” جثة هامدة ” ادعاء صعق كهرباء.

بالانتقال والفحص وسؤال زوجته “شادية . ا . ح . ع” 39 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء قيام زوجها المذكور بتوصيل مصباح كهربائي بالمنزل لامست يده إحدى الأسلاك العارية مما أدى لوفاته ونفت الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة ” صدمة عصبية ” ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .