الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «المناخ» يوزع «كعك العيد» على المواطنين في أول أيام العيد (صور)

منصور بكري
منصور بكري

أقدم الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، على توزيع "كعك العيد" على المواطنين، وذلك في الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم بكري التهنئة للمواطنين من قائدي السيارات الملاكي وأطفالهم، وأهدى لهم الحلوى، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أنفسهم وأبنائهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والبعد عن التجمعات والتزاحم، وذلك في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

في ذات السياق أكد رئيس حي المناخ، أن هناك خطة أعدتها الإدارة التنفيذية بحي المناخ، استهدفت إغلاق الحدائق بشكل كامل، وإغلاق الشاطئ بطول 2 كيلو متر بنطاق الحي، وكذلك منع أي تجمعات للمواطنين، ومتابعة ذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع غرفة عمليات المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. 

وأشار منصور بكري، إلى استمرار حملات متابعة ارتداء الكمامة، وكذلك منع التواجد بالحدائق والمتنزهات، مؤكداً أنه لن يكون هناك تهاون في تنفيذ القانون، وذلك لحفظ الأمن الصحي للمواطنين. 
 

وأشاد بكري بالتزام المواطنين وحرصهم على الالتزام بالقرارات، مؤكدًا أنه لمس ذلك خلال الحملات التي كان لها بالغ الأثر في الوضع الوبائي بالمحافظة، والتي جعلت المحافظة تخرج من تصنيفها كواحدة من أكثر المحافظات إصابات بكورونا. 

 

شواطئ بورسعيد مُغلقة في أول ساعات عيد الفطر المبارك

 

كما أغلقت شواطئ محافظة بورسعيد أبوابها في وجه المواطنين، وذلك في أول ساعات عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، بشأن إغلاق الشواطئ العامة.

 

يذكر أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها خلال أيام العيد، لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي مع توقيع العقوبات على المخالفين.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري
منصور بكري كعك العيد المواطنين

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