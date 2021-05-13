الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عربية عروسة».. ماهر و«مواصلة عيدية» لأهالي مطروح في العيد 

سائق ميكروباص بمطروح
سائق ميكروباص بمطروح

زين سائق ميكروباص بمدينة مرسى مطروح، سيارته الأجرة في أول أيام عيد الفطر المبارك، لخلق جو من البهجه بين الركاب.

وقال إبراهيم الشرنوبي، سائق الميكروباص بمدينة مرسى مطروح، إنه قام بتزين سيارة بالمناديل والبالونات وأشرطة الزينة وذلك لإدخال البهجه علي الركاب.
 

وشهد كورنيش مدينة مرسي مطروح،  اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، توافد المواطنين للاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، حيث رصدت "الدستور" مظاهر الاحتفال علي كورنيش المدينة.


وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية  والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

وأوضح محافظ مطروح أنه وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات، والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية، والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة قد تطرأ، مع التوجيه لجميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد شعيب الغلق الكامل  للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية، أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن متابعة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ميكروباص بمطروح
ميكروباص بمطروح
ميكروباص بمطروح
ميكروباص بمطروح
ميكروباص بمطروح
ميكروباص بمطروح
ميكروباص بمطروح
ميكروباص بمطروح
سائق ميكروباص مطروح مدينه مرسي مطروح عيد الفطر أول أيام عيد الفطر

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