الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الصغرى 18 والعظمى  33

شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 33

طنطا الصغرى 18 والعظمى 32

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27

بلطيم الصغرى 17 العظمى 27

مطروح الصغرى 15 والعظمى 25

السلوم الصغرى 14 والعظمى 27

سيوة الصغرى 16 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 26

دمياط الصغرى 18 والعظمى 27

الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33

السويس الصغرى 19 والعظمى 33

العريش الصغرى 18 والعظمى 28

رفح الصغرى 17 والعظمى 27د

رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 33

 طابا الصغرى 19 والعظمى 32

كاترين الصغرى 16 والعظمى 32

الطور الصغرى 22 والعظمى 34 

 شرم الشيخ  26 و35

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 36

مرسى علم  25 و36

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33

بنى سويف 20 و33

المنيا الصغرى 22 والعظمى 34

أسيوط 23 و35

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 35

قنا 24 و36

والأقصر الصغرى 24 والعظمى 37

أسوان 25 و37

الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 36

شلاتين 24 و33

 حلايب الصغرى 25 والعظمى 32

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