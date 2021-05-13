تفاصيل حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
القاهرة الصغرى 18 والعظمى 33
شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 33
طنطا الصغرى 18 والعظمى 32
دمنهور الصغرى 18 والعظمى 29
الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27
بلطيم الصغرى 17 العظمى 27
مطروح الصغرى 15 والعظمى 25
السلوم الصغرى 14 والعظمى 27
سيوة الصغرى 16 والعظمى 34
بورسعيد الصغرى 19 العظمى 26
دمياط الصغرى 18 والعظمى 27
الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 33
الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33
السويس الصغرى 19 والعظمى 33
العريش الصغرى 18 والعظمى 28
رفح الصغرى 17 والعظمى 27د
رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 33
طابا الصغرى 19 والعظمى 32
كاترين الصغرى 16 والعظمى 32
الطور الصغرى 22 والعظمى 34
شرم الشيخ 26 و35
الغردقة الصغرى 25 والعظمى 36
مرسى علم 25 و36
الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33
بنى سويف 20 و33
المنيا الصغرى 22 والعظمى 34
أسيوط 23 و35
سوهاج الصغرى 23 والعظمى 35
قنا 24 و36
والأقصر الصغرى 24 والعظمى 37
أسوان 25 و37
الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 36
شلاتين 24 و33
حلايب الصغرى 25 والعظمى 32