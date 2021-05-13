محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد لتهنئة رجال الشرطة بعيد الفطر

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك، أثناء زيارته إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، وكان في استقبالة اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، ونائبه اللواء حسني عبد العزيز.

وأشاد المحافظ بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن وتأمين المواطنين والمنشآت وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة والتصدى للخارجين عن القانون.

وأضاف الغضبان أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد حرصا علي سلامة المواطنين وأمنهم.

وكان قد محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أم القرى في حي الضواحي مع الألاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وانتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع أهالى وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام علي أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر في المنازل حفاظًا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان