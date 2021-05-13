الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

القبلة

«بدون مصافحة».. التزام المصلون بالإجراءات الاحترازية فى صلاة العيد بالسيدة نفيسة

التزام المصلون بالإجراءات
التزام المصلون بالإجراءات الاحترازية

أدى المصلون بمسجد السيدة نفيسة، صلاة عيد الفطر المبارك  وسط إجراءات احترازية ومراعاة صوابط التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت كاميرا "الدستور" خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التزم كل مصل باصطحاب السجادة الخاصة بالصلاة وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المسجد، وخصصت إدارة كمامات ومصلى للاستخدام  الواحد، لمن لا يوجد معه مصليات أو كمامات.

 

كما التزم الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب المسجد، بتوقيت خطبة العيد، كما حددته وزارة الأوقاف 10 دقائق، كما ألتزم بمدة  بالتكبيرات كما خصصتها وزارة الأوقاف 7 دقائق.

 

وحرص المصلون على عدم التهنئة بالمصافحة أو بالتقبيل، اكتفوا بالتهنئة والتحية دون مصافحة 

وعقب الصلاة، عبر المصلون عن سعادته بعودة صلاة العيد، بعد توقفها العام الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار، وأكد المصلون أنهم يحرصون على الالتزام بضوابط الصلاة كما حددتها وزارة الأوقاف حتى تظل بيوت الله مفتوحة.

كانت وزارة الأوقاف، حددت أعلنت ضوابط صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، كما يلى:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق .

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق .

9. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة .

10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

 

 

السيدة نفيسة على الله الجمال اداء صلاة العيد وزارة الأوقاف أداب صلاة الجمعة

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