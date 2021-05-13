رئيس مدينة الدلنجات يوزع الألعاب على الأطفال فى عيد الفطر

مع بداية صباح أول أيام عيد الفطر المبارك حرص المسئولون على مشاركة أهالى محافظة البحيرة فى أداء صلاة العيد، في أجواء احتفالية.

وحرص المحاسب مجدى إبراهيم، رئيس مجلس مدينة الدلنجات، والعميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات على أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المحطة، وعقب الانتهاء من أداء صلاة العيد حرصا على توزيع الألعاب على الأطفال خلال جولتهم بشوارع المدينة لتقديم التهنئة ومشاركة المواطنين فرحة عودة صلاة العيد.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة كثفت من أعمال النظافة وغسيل الشوارع والمساجد استعدادًا لصلاة عيد الفطر المبارك مع رفع درجة الاستعداد القصوى لحل أى مشاكل تواجه الأهالى خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأدى اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، يرافقه العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وأعضاء مجلس النواب لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجامع التوبة بمدينة دمنهور.



وهنأ اللواء هشام آمنة شعب البحيرة بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والإزدهار فى ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .







