إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة؛ بسبب خلافات عائلية، نتج عنها إصابة 5 أشخاص بينهم ربة منزل بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفتى طما المركزى وأسيوط الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كلًا من:- طرف أول «حسنية. ع. ع. ف»، 55 سنة ،ربة منزل، ونجليها «وليد. خ. ع»، 34 سنة عامل، و«حسام، خ. ع»،31 سنة عامل، مصابين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقل الأولى والثاني لمستشفى أسيوط الجامعي.

وطرف ثان: «محمد. ج. ع» 31 سنة عامل، وشقيقه «أحمد. ج. ع» 24 سنة عامل، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، والطرفان أبناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.