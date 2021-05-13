«أكلة الإسكندرانية».. زحام على مطاعم « الفلافل» فى أول أيام عيد الفطر

عادة شعبية متوارثة يحرص عليها أهالي الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، فعقب انتهاء صلاة العيد مباشرة يتجمع العديد من الأهالي لشراء «الفلافل» الساخنة والتي تعتبر وجبة غير محببة في شهر رمضان، لتكون هي الصنف المفضل على موائد الإفطار في أول أيام العيد.

وشهدت محلات بيع الفول والفلافل عقب انتهاء صلاة العيد زحامًا شديدًا من الرجال والنساء والاطفال لشراء الفلافل لتكون طعام إفطار اول أيام عيد الفطر.

وقالت سناء محمود أحد أهالي حى العجمي،« دي آكلة ليها شوقة، طول رمضان مش بنقدر ناكل فلافل عشان صعبة في السحور» متابعة أن الفول هو المتصدر في وجبة السحور في رمضان ولكن الفلافل بسبب انها تسوى في الزيت لا يحبها الكثير.

واضافت «محمود» في تصريح لـ«الدستور»، أن أكثر مطاعم الفول والفلافل تغلق في شهر رمضان أو تقتصر على بيع الفول فقط لأنه الصنف الرئيسي على موائد السحور والإفطار أيضًا في شهر رمضان.

وأكد أحمد أبوطالب، أن تناول الفلافل في أول أيام عيد الفطر عادة قديمة نشأنا عليها، فبمجرد الانتهاء من صلاة العيد تصبح جميع المطاعم مزدحمة فالجميع يرغب في أن لا تخلو مائدة الإفطار من الفلافل.



وكانت قد شهدت مساجد محافظة الإسكندرية، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتوافد المصلين من الرجال والنساء، على المساجد التي تقام بها صلاة العيد، حيث مُنعت إقامة ساحات الصلاة التي كانت تشهدها محافظة الإسكندرية، بالعديد من المناطق وفي الشوارع والميادين للحد من فيروس كورونا.

واستعدت محافظة الإسكندرية لعيد الفطر، حيث أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، مشددًا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، والعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من توفير السلع التي يشتد الطلب عليها، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



زحام على مطاعم الفلافل

زحام على مطاعم الفلافل