محافظ سوهاج يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وحضر الصلاة أيضا كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.



وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ عبدالعاطي مزيد رئيس قسم المتابعة بمديرية الأوقاف، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان.

جدير بالذكر في إطار استعدادات محافظة سوهاج لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.



وأشار "الفقي" إلى رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد ، لافتا إلى المتابعة المستمرة لمواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال أيام العيد.



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، للقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.



كما وجه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة، لتلقى اى شكاوى او طوارئ طوال إجازة عيد الفطر، ومتابعة الوضع أولا بأول بمختلف القطاعات، بالتنسيق مع غرف العمليات بالوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، ووزارة التنمية المحلية، ومجلس الوزراء، لمتابعة الوضع أولا بأول.