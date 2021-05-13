ماذا تناول أهالى قنا فى أول وجبة إفطار خلال العيد؟

بعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك في مدن ومراكز محافظة قنا التسع، اتجه العديد من شباب المحافظة نحو محلات بيع الكشري المختلفة، وذلك لتناول الوجبة التي اعتاد عليها الصغار والكبار في أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك.

العشرات من المواطنين صغار وكبار اصطفوا أمام محال الكشري في أنحاء المحافظة، انتظارًا لشراء علب الكشري المغلفة، وتناوله في الشوارع، أو شرائه وتناوله في منازلهم، وذلك في جو من البهجة والسرور والفرحة بأداء صلاة العيد.



ومن جانبه يقول أحمد السيد، أحد أهالي مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن الكشري هو وجبة الإفطار الأساسية لشباب المحافظة بمختلف أعمارهم، حيث لابد أن يتناول الشاب علبة الكشري في بداية أول أيام عيد الفطر المبارك عقب الانتهاء من صلاة العيد مباشرًة.

ويتابع السيد، في سياق حديثه لـ"الدستور"، أن عيد الفطر يختلف عن عيد الأضحى المبارك، حيث إن تناول الكشري في أول ايام عيد الفطر المبارك فقط، ولا يتم تناول الكشري في عيد الأضحي، وذلك بسبب أن المواطنين يكونون قد انتهوا من صيام شهر رمضان الذي تغلق فيه محال الكشري أبوابها نهارا.





فيما يؤكد أحمد عزت، أحد أهالي مدينة قنا، أن وجبة الإفطار وهي الكشري هي الوجبة الأساسية في عيد الفطر المبارك للآلاف من أهالي محافظة قنا، منوها بأن تناول الكشري هو عادة سنوية مستمرة للأهالي في محافظة قنا.

وكان قد أدى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه حازم عمر نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي مع أهالي مدينة قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وسط إجراءات احترازية مشددة بحضور العقيد أحمد محمد إبراهيم المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، وجمال محمد أحمد ومحمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ.

