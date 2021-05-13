خطيب مسجد ناصر ببنها يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية

أدى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، وشاركه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر حث المواطنين على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم خصوصًا في مثل هذه المواسم الدينية، كما تضمنت التركيز على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء، خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

فيما أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمساجد التى تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قامت خلال غرفة العمليات التى تم تكوينها من أول شهر رمضان وحتى الرابع عشر من مايو الجمعة ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بالانتهاء من تجهيز 2200 مسجد على مستوى المحافظة، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وفى سياق متصل تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكثفة والمستمرة التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى مدعمة بقوات من مديرية أمن القليوبية شملت جميع أنحاء المحافظة، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية وذالك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

بدأ المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وأبور الثلج وعزبة السوق وأسفل الكباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة وفض التجمعات لحماية المواطنين من خطر فيروس كورنا المستجد، كما تم التنبيه علي الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى والإ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، مكلفا خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتي لا يعود الباعة مرة أخرى وعمل حملات ليلية علي المحلات للتأكد من التزامهم بمواعيد الغلق المحددة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة طوخ حيث تم غلق وتشميع محل أحذية لمخالفته الاجراءات الاحترازية وعدمه التزامه بالمواعيد المحددة للغلق وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها الي النيابة.