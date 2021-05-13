إيقاف الحركة النيلية بين زفتى وميت غمر ومنع التنزه فى النيل

منعت سلطات محافظة الغربية، التنفيذية والشرطية، أى أعمال تنزه داخل مياه النيل، وتوقفت حركة النقل عبر نهر النيل، خاصة بين محافظتي الغربية والدقهلية، وتحديدًا مركزي زفتي بالغربية وميت غمر بالدقهلية، عن طريق المعديات التي تربط المدينتين والمركزين، واضطر الراغبون في التنقل لاستخدام الكوبري الفرنسوي القديم للوصول للبلد الأخرى، وذلك تنفيذًا لقررارات مجلس الوزاراء بالحد من الموصلات العامة.

وكان أهالي محافظ الغربية، قد استغلوا أول صلاة عيد يُسمح بها منذ عامين بالخروج إلى الشوارع العامة والمساجد التي خصصتها مديرية أوقاف الغربية، لإقامة صلاة العيد فيها، وهي نفسها المساحد التي يُسمح فيها بإقامة صلاة الجمعة، واستغل بعض الشباب والأطفال الشوارع الخالية في ممارسة كرة القدم.

وتوافد المواطنون على الشوارع العامة مصطحبين أبناءهم في ظل تواجد أمني وطبي مكثف، مع تواجد رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال الدخول والخروج من المساجد، وبدت الشوارع شبه مزدحمة إلا أنها لا تُقارن بزحام الأعياد المعتادة، حيث نجحت قرارات الحكومة في الحد من الزحام.

وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن انتهاء الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، في جميع مدن ومراكز المحافظة والمنشآت الحكومية، بحزمة من الإجراءات من شأنها تفادي أي مشاكل تعكر صفو احتفال المواطنين بعيد الفطر، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، لمتابعة وتلقي أي شكاوي والعمل على سرعة حلها، و تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحي أو القرية أو النائب داخل المنشأة الحكومية، بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة.

ولفت إلى تكثيف حملات المتابعة والرقابة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا بجميع مراكز ومدن المحافظة، واستمرار متابعة غلق المنشأت والمحال التجارية في المواعيد المحددة من مجلس الوزراء، وغلق وتشميع المخالف منها.

وأشار إلى إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية .

وأوضح أن المحافظة نسقت مع مديرية الأمن للتشديد على غلق الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون خلال فترة عيد الفطر، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأصدر توجيهات إلى رؤساء مدن كفر الزيات وبسيون وزفتى وسمنود، بمنع المراكب النيلية من الحركة في فرعى النيل دمياط ورشيد، خلال فترة إجازة عيد الفطر، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات المحلات العامة بيع المواد الغذائية والمجازر والمحلات التجارية والأسواق، ومستودعات الغاز ومحطات الوقود.

منع التنزه في النيل بالغربية

مياه النيل

مياه النيل