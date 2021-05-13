عقب صلاة العيد.. محافظ بنى سويف يدعو المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على توجيه كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ التهنئة لكافة أبناء المحافظة، بالعيد داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى يأتي العام القادم، متابعًا: "قد انتهت أزمة كورونا، وقد انتصرنا عليها، ونعود لحياتنا الطبيعية كما كانت من قبل، في كل المناحي ، داعين المولى عز وجل أن يأتي العام المقبل أو العيد القادم ونقيم صلاة العيد دون حواجز أو إجراءات وقائية، بعد أن قد تمكنا من القضاء على الفيروس بإذن الله تعالى".

وأكد أن الإجراءات الاحترازية المشددة التي تنفذها الدولة متمثلة في أجهزتها المعنية، هي من باب الحفاظ على صحة وسلامة أهالينا والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدا على ثقته في وعي المواطن السويفي في أن يكون ساعدا داعما لجهود الدولة في ذلك.

وِأشار محافظ بني سويف إلى أن إقامة صلاة العيد في ظل تلك الظروف، يعد نعمة من الله تعالى وجهد كبير تبذله أجهزة الحكومة من خلال إجراءات وتعليمات وقائية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، حرصا وحفاظا على أن تظل المناسبة في أجواء سعيدة دون حدوث ما يعكرها.

ودعا محافظ بني سويف المواطنين إلى التسجيل بالموقع الذي أتاحته وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا على أن ذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مجابهة تداعيات عدوى كورونا ، مشيرا إلى جهود الدولة في توفير اللقاح لكل المواطنين وحسب الأولويات الصحية.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضار المصلى الشخصية.