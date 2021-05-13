بائع بالونات في انتظار الأطفال لإعالة أسرته :«يارب كورونا تمشي»

لم يجد زبائن أمام مسجد مصطفى محمود

بـ «بالونات» ملونة لإسعاد الأطفال في العيد، يتجول أحمد صاحب الثلاثين عاما، أمام مسجد مصطفى محمود القطعة الواحدة بثلاثين جنيها ليجذب الاطفال ويحصل على قوت يومه، ليسد بها رمق أسرته الصغيرة التي يتحمل مسؤوليتها في اول يوم العيد بعد الصلاة، ولكنه فوجئ بإلغاء الصلاة في المسجد وسط حزن شديد منه.

وقال أحمد إنه فوجئ بغلق المسجد وكان علي امل ان يرزق بمبلغ من بيع البالونات اول يوم العيد معلقا:" مش مشكلة نروح مكان تاني ويارب كورونا تمشي ".

- قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا



وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدأ من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الاربعاء 12 مايو وحتى يوم الاحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

- السماح بخدمات "الدليفري" وحظر أي تجمعات



وسوف يتم السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم خلال أوقات ساعات الغلق وبعد موعدها، على أن يتم خلال الاسبوعين حظر لأي فعاليات فنية، اجتماعات، مؤتمرات، احتفالات وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من إستخدام اتوبيسات الرحلات.

إجراءات صلاة عيد الفطر

وعن صلاة عيد الفطر المبارك فسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبق في صلاة الجمعة، من حيث حظر اصطحاب الأطفال والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم وعدم الصلاة في الساحات.

جدير بالذكر أن الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة الذي قصارى جهدها لرفع كافة الاستعدادات ، والتأكيد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره.

بائع البلونات