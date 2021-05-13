قياس الحرارة وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مساجد بنى سويف

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة، وفي ظل التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقياس درجة الحرارة، والالتزام بضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإحضار المصلى الشخصية.

وفي خطبة العيد أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد من شهر رمضان والعيد فى أخذ العبر بالتوحد بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الاسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر.

وأكد على أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع ، خاصة بر الوالدين، والتي أمرنا بها المولى عز وجل في القرأن الكريم في مواضع كثيرة جدا ، وأمرنا رسولنا بذلك في الأحاديث الشريفة.

وأكد أن يوم العيد هو يوم الفرحة، مبينا أن كل العبادات التي فعلناها طوال الشهر الفضيل طريق إلى الفرحة، لأن الفرحة تكون بالطاعة والعبادة والقرآن وأن الصيام لله ولا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام بل أجره مدخر لصاحبه عند الله.

وأشار إلى أهمية استمرار الطاعة بعد رمضان، موضحا أن الحكمة من شهر رمضان هو أن لكل شئ بداية ونهاية ، وأن يستمر العبد في عمل الطاعات من الذكر والصلاة والقرآن وصلة الأرحام والتي تعتبر من أهم أسباب زيادة الرزق ، ومشددا على أهمية بر الوالدين لكى تبركم أبناؤكم.

محافظ بنى سويف

محافظ بنى سويف