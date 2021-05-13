محافظ أسوان يقدم التهنئة للرئيس السيسى ويناشد المواطنين بتجنب التجمعات

وسط ابتهالات التكبير والتهليل وتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى، أدى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية، بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، والعميد أ.ح عمرو عبد الفتاح قائد قطاع أسوان العسكرى، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل ولأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه تم الاستعداد المبكر لاستقبال أيام العيد سواء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة.

وأضاف أشرف عطية بأنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية المحافظة لانتظام المرافق والخدمات العامة بحضور مندوبين من هذه الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مناشدًا المواطنين بضرورة تجنب زيارة المقابر والتواجد في أى تجمعات وخاصة بالرحلات والجزر النيلية، وأيضاً الأماكن الترفيهية في ظل غلق الحدائق والمتنزهات والملاهى والأندية والكافتريات للحد من إنتشار فيرس كورونا.

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان

محافظ أسوان