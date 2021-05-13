الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يقدم التهنئة للرئيس السيسى ويناشد المواطنين بتجنب التجمعات

محافظ أسوان
محافظ أسوان

وسط ابتهالات التكبير والتهليل وتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى، أدى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية، بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، والعميد أ.ح عمرو عبد الفتاح قائد قطاع أسوان العسكرى، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل ولأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه تم الاستعداد المبكر لاستقبال أيام العيد سواء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة.

وأضاف أشرف عطية بأنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية المحافظة لانتظام المرافق والخدمات العامة بحضور مندوبين من هذه الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مناشدًا المواطنين بضرورة تجنب زيارة المقابر والتواجد في أى تجمعات وخاصة بالرحلات والجزر النيلية، وأيضاً الأماكن الترفيهية في ظل غلق الحدائق والمتنزهات والملاهى والأندية والكافتريات للحد من إنتشار فيرس كورونا.

 

محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
محافظ أسوان
السيسي أسوان عيد الفطر فيرس كورونا اللواء أشرف عطية

الأكثر قراءة

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

صاحب السعادة.. «أحمد» يوزع هدايا على الأطفال بصلاة العيد

السيسى يؤدى صلاة العيد فى مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

خطيب مسجد ناصر ببنها يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية

محافظ سوهاج يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس

تواصل التصعيد بين إسرائيل وغزة وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

مندوب فلسطين الأممى: إسرائيل تواصل حربها ضد الإنسانية