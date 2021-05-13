سكرتير عام مطروح يفتتح مسجد العوام بعد تطويره بتكلفه 2 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام مطروح، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، مسجد العوام الشهير وذلك عقب تطويره بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب بتكلفه 2 مليون جنيه.



وأدى اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام مطروح، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، صلاة عيد الفطر بمسجد العوام الشهير وذلك وسط إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان اعلامي سابق له، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

وأوضح أنه وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة قد تطرأ، مع التوجيه لجميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء ، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى الغلق الكامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية، أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن متابعة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق والتأكد من سلامة المعروض صلاحيته للاستهلاك الأدمي، وتوافر المخزون والمعروض من السلع الغذائية والتموينية والبترولية وتشديد الرقابة علي الأسواق، وتوفير الدقيق والخبز بالمواصفات المطلوبة للمواطنين طوال أيام العيد، وتوفير اللحوم والدواجن المذبوحة والأسماك وأسطوانات الغاز بكافة المستودعات على مستوى مراكز المحافظة الثمانية.