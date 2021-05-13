الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ارتداء كمامات والتباعد الاجتماعى.. أهم مظاهر صلاة العيد فى دمياط

صلاة العيد فى دمياط
صلاة العيد فى دمياط

تابع الشيخ محمد سلامة وكيل أوقاف دمياط، أداء صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام فيها الصلاة على مستوى المحافظة حيث تابع الالتزام بارتداء المصلين الكمامات والتباعد الإجتماعى وتطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم مخالفة التعليمات.

كما تم إلقاء خطبة عيد الفطر عن فضل التقوى في شهر رمضان والانفاق في سبيل الله وحسن عبادة الله والابتعاد عن المعاصي.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أطلعت على خطة مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد وفقاً للضوابط الخاصة بصلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حاليا صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية.

 

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض أيضًا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدي الحاسم لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضىيالزراعية والتعديات على أملاك الدولة، ومنع أي محاولات قد تحدث خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أيضًا على تكثيف حملات النظافة بكافة المناطق، كما أعلنت عن عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول، مطالبة الجميع مجددًا بالالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وصلاحيتها وبيعها بالأسعار المقررة وزيادة حصص مستودعات الغاز من الأسطوانات، وكذلك تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالسلع الأساسية.

 

وأكدت أيضًا على تكثيف حملات النظافة بكافة المناطق، كما أعلنت عن عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول، مطالبة الجميع  مجددًا بالالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

محافظ دمياط نائب محافظ دمياط أوقاف دمياط دمياط منال عوض

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