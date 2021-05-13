الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا ونائبه يؤدون صلاة عيد الفطر فى مسجد عبدالرحيم القناوى

محافظ قنا في صلاة
محافظ قنا في صلاة العيد

أدى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يرافقه حازم عمر نائب المحافظ ،صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي مع  أهالي مدينة قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وسط إجراءات احترازية مشددة بحضور العقيد أحمد محمد إبراهيم المستشار العسكرى للمحافظة وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف و جمال محمد أحمد ومحمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ.

ووجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عزوجل أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب انتهاء الصلاة استمع محافظ قنا والمصلين لخطبة العيد التى ألقاها وكيل وزارة الأوقاف والتى بدأها بتقديم التهنئة لأهالى المحافظة، وحث المصلين علي صلة الرحم وفضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر داعيا المولي عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يرفع البلاء وعقب ذلك تبادل المحافظ والحضور التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط فرحة عارمة من المواطنين.

 

الوطن الأوقاف قامة عمل وزارة الأوقاف فرح على اجراءات

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