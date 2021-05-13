محافظ كفر الشيخ: أقضى العيد فى مكتبى لمتابعة غرفة العمليات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز، وذلك للتعامل مع أي طارئ واستقبال الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري.

وكشف محافظ كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في مكتبه بالمحافظة لمتابعة غرفة العمليات بنفسه، فضلًا عن متابعة المستشفيات العامة والمركزية والتأكد من توافر الأكسجين وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، واستقبال إصابات كورونا حسب توجيهات الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة، وأيضًا التأكد من توافر جميع السلع الغذائية .

وأكد "نور الدين"، على متابعة غلق الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ أمام المواطنين طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا، وتشديد كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام العيد وتطبيق العقوبة على المخالفين.

فيما أدى محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعددًا من وكلاء الوزارات والتنفيذين، وأعضاء مجلس النواب، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الاستاد بالعاصمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، واصطحاب المصلين للمصليات، وارتداء الكمامات.