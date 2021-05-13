الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى قنا يلتزمون بقواعد أداء صلاة عيد الفطر بالمساجد (صور)

صلاة العيد في قنا
صلاة العيد في قنا

أدى الآلاف من أهالي مدن ومراكز محافظة قنا، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في المساجد المحددة لأداء الصلاة من قبل مديرية الاوقاف، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتكثيفات أمنية مكبرة.

 والتزم الأهالي في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا بالضوابط المحددة من قبل وزارة الأوقاف والصحة والتنمية المحلية بشان أداء صلاة عيد الفطر في المساجد المحددة من قبل مديرية أوقاف قنا، إلى جانب ارتداء جميع المصلين الكمامات وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

صلاة العيد قنا

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الأوقاف انتهت استعداداتها عبر تجهيز ٢٤٤٢ مسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد "الداودي" أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، كما لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مضيفا أنه هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.

صلاة العيد في قنا

من جانبه شدد فضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا على الأئمة على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ، والا يزيد مدة الخطبه عن ١٠ دقائق، حرصا على سلامة المواطنين، لافتا أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء.

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