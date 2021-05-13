محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد الفولى

أدى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، وتحدث فيها عن مبادئ العيد في الإسلام، كما تحدث عن فضيلة شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، والتراحم والتآلف سنن أرساها رسول الإنسانية في نفوس الموحدين.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها، حفاظًا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى قاد الدكتور أحمد رشاد سكرتير المدينة، حملة على المقاهى والكافيهات وأماكن التجمعات والأسواق بمدينة المنيا للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا وتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأسره، مؤكدا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد، وعدم السلام باليد والمداومة على غسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم استخدام الأكواب الزجاجية والأطباق الصينى أو غيره، واستخدام الأكواب والأطباق الورقية التي تستخدم مرة واحدة ويتم التخلص منها، حتى نعبر ببلدنا الحبيب مصر من هذه الأزمة ونحافظ على سلامتنا جميعا.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين، ورافقه فيها فريق الاشغالات بالمجلس وعضو الإيرادات.

وبدوره أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، للعبور من الموجة الثالثة لكورونا بسلام؛ تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الفطر