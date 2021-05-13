محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد الفولى

محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد الفولى
أدى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، وتحدث فيها عن مبادئ العيد في الإسلام، كما تحدث عن فضيلة شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أنها أعياد التسامح والصفح والمحبة والوفاق، وأن الخير والمغفرة تلحق بمن يبدأ بالسلام، والتراحم والتآلف سنن أرساها رسول الإنسانية في نفوس الموحدين.
وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها، حفاظًا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا.
من ناحية أخرى قاد الدكتور أحمد رشاد سكرتير المدينة، حملة على المقاهى والكافيهات وأماكن التجمعات والأسواق بمدينة المنيا للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا وتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأسره، مؤكدا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد، وعدم السلام باليد والمداومة على غسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم استخدام الأكواب الزجاجية والأطباق الصينى أو غيره، واستخدام الأكواب والأطباق الورقية التي تستخدم مرة واحدة ويتم التخلص منها، حتى نعبر ببلدنا الحبيب مصر من هذه الأزمة ونحافظ على سلامتنا جميعا.
وأسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين، ورافقه فيها فريق الاشغالات بالمجلس وعضو الإيرادات.
وبدوره أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، للعبور من الموجة الثالثة لكورونا بسلام؛ تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.