محافظ كفرالشيخ يؤدى صلاة العيد بمسجد الاستاد الرياضى

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذين، وأعضاء مجلس النواب، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الاستاد بالعاصمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، واصطحاب المصلين للمصليات، وارتداء الكمامات.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الحضور بعيد الفطر المبارك ، مناشدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين



بدوره، أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تابع الاستعدادات بالمساجد التى تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة وعددها 4030 مسجدا، وتم تخصيص إمامين وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف يونس ،أنه تم عدم السماح بدخول الأطفال خلال صلاة عيد الفطر وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصى أيضًا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع فى ظل ارتفاع نسبة الإصابة اليومى هذه الفترة.