حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الخميس 13 مايو 2021

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية ليوم الخميس 13 مايو 2021 على النحو التالي:



الحمل

مهنياً: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.

عاطفياً: الأجواء العاطفية خالية من التشنج والإرباك، وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.

صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.

الأسد

مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.

عاطفياً: يزورك أحد الأصدقاء حاملاً دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية.

صحياً: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.



القوس

مهنياً: تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائراً، انصح لك العمل الهادىء البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيداً.

عاطفياً: كن حذراً مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.

صحياً: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في احضان الطبيعة.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان وكثيرا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

السمات العامة للأبراج النارية

يشترك أصحاب الأبراج النارية في بعض الخصائص والميزات العامة ، وقد تختلف الخصائص لبعضها ، بما في ذلك:

يتميزون بشخصيات مهيمنة.

غالبا ما تتميزون بالحماس والانفتاح والتمرد والعاطفة والشجاعة.

سريعي الانفعال ويصعب السيطرة عليهم.

يعطون الإلهام والحماس للناس من حولهم.

لديهم الكثير من الطاقة الجريئة والنشطة والأمل والصلابة والحيوية.

يتصفون بالمرح ويمتلكون روح الدعابة.

لديهم ثقة وإيمان كبيرين.

يحبون معرفة الأفكار والمفاهيم الجديدة.

لديهم شخصية قيادية.

لديهم أيضًا شخصية قوية وحازمة ، مما يجعلهم محور الاهتمام.

يحبون الحرية والاستقلال.

لديهم جانب من الابداع.

يتمتعون بالعفوية.

واضحين للغاية.

لديهم الاكتفاء الذاتي وشغف كبير بالحياة.

هم غالبا أنانيون.

لديهم معنويات عالية.