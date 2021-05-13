صاحب السعادة.. «أحمد» يوزع هدايا على الأطفال بصلاة العيد

بشوارع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة تجمهر العديد من الأهالي بمختلف الفئات من أطفال ورجال ونساء حول منصة مرتفعة وقف عليها أحد الأشخاص يحمل حقيبة سوداء بها العديد من الهدايا ولعب الاطفال يوزعها على أهالي المنطقة والذين التفوا حوله في انتظار التقاط أي من الهدايا.

يقول أحمد صاحب أحد محال الهدايا ولعب الأطفال بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة إنه منذ ثلاث سنوات وهو يقوم بهذا العمل عقب انتهاء صلاة العيد، حيث يقوم بتوزيع مختلف الهدايا على المصلين.

"الموضوع بالنسبة لي مبهج جدا ومنتهى السعادة إني أشوف الناس مبسوطة وبتضحك"، هكذا أكد صاحب محل الهدايا سعادته بعيد الفطر، حيث يبدأ بالبلونات وتوزيعها ومن بعدها الهدايا على مختلف الفئات.

ابتغاء وجه الله وإرضائه هو الهدف الوحيد لصاحب السعادة والذي ينتظر المقابل، وهو إدخال السرور والسعادة على قلب مسلم دون انتظار أي مقابل غيره، والذي أضاف أنه يحرص على اصطحاب ابنته لتعليمها فعل الخير وإسعاد الغير منذ صغرها لتنشأ على تلك الأفعال.

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعي عيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي من يوم 6 مايو الجاري وحتى 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك إعتبارا من يوم الاربعاء 12 مايو وحتى يوم الاحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتم السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم خلال أوقات ساعات الغلق وبعد موعدها، على أن يتم خلال الاسبوعين حظر لأي فعاليات فنية، اجتماعات، مؤتمرات، احتفالات وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من إستخدام اتوبيسات الرحلات.

وعن صلاة عيد الفطر المبارك فسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبق في صلاة الجمعة، من حيث حظر اصطحاب الأطفال والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم وعدم الصلاة في الساحات.

والجدير بالذكر أن الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة الذي قصارى جهدها لرفع كافة الاستعدادات والتأكيد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال الأيام الجارية خاصة خلال أوقات الأعياد والاحتفالات.

توزيع هدايا على المصلين

توزيع هدايا على المصلين

توزيع هدايا على المصلين

توزيع هدايا على المصلين

توزيع هدايا على المصلين

توزيع هدايا على المصلين