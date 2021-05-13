«الحلوى والبلح».. وسيلة سيدات أسوان للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك (صور)

حرص عدد من السيدات بعد تأدية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أبو شوك بمدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، على توزيع البلح والحلوى على المصلين، في إطار التهنئة والاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، ووسط أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

وتعتبرعادة توزيع البلح والحلوى للتهنئة بالعيد من العادات المميزة للسيدات في أسوان بعد تأديتهن للصلاة، كنوع من الاحتفال ونشر حالة من البهجة والود بينهن للاحتفال بحلول العيد.

وحرصت السيدات خلال توافدهن لإداء صلاة عيد الفطر المبارك على اصطحاب المصليات الخاصة بهن، وارتداء الكمامات الواقية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمجابهة انتشار فيرس كورونا.

وأكد محافظ أسوان على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنها وقف الإجازات للقيادات المحلية، ومتابعة الأداء في الشارع الأسواني على مدار الساعة.

وشدد المحافظ على غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية من الملاهي خلال أيام العيد، بجانب منع سباقات الهجن والمرماح والرحلات النيلية والمزارات السياحية، بالإضافة إلى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى فتح غرفة العمليات الرئيسية على مدار الـ 24 ساعة لتلقى أي بلاغات من المواطنين عند حدوث أي تجمعات أو تزاحم مع استقبال الشكاوى المتعلقة بالمرافق العامة والنظافة ومتابعة حالات كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتوافر السلع الغذائية والأساسية والبترولية المختلفة، علاوة على رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات.

توزيع البلح والحلوى

توزيع البلح والحلوى