حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الخميس 13 مايو 2021

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية المائية ليوم الخميس 13مايو 2021 على النحو التالي:

العقرب

مهنياً: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.

عاطفياً: قد تتثار مشكلات جانبية تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك إنما لفترة قصيرة.

صحياً: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.



الحوت

مهنياً: تكون هادئاً جداً وتصحّح بعض الأوضاع المهنية، ولا تضعط على المحيطين، بل تكون متعاطفاً ومتفهماً لكل ما يحصل.

عاطفياً: بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مجدداً، ناقشها مع الحبيب لعلك تجد لديه الحل المناسب.

صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.



السرطان

مهنياً: أُحذّرك من أجواء هذا اليوم، فقد تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، إنتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.

عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف تحديات ولا استفزازات يمكن أن تعرضك للمساءلة لاحقاً.

صحياً: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال فهم يتأثرون سريعاً بالأحداث والمواقف. وهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة وغالباً ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب ويحبون معاملة الشريك بكل محبة لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعامله مماثلة من الشريك. يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة.

من الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائما ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام، ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين، وهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائما ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء، ولا يستطيع مواليد الأبراج المائية مواجهة المشاكل، ولكنهم يهربون عند حدوث أي مشكلة إلى عالمة الخيالي، كما أن لهم بعض الأفكار الغير واقعية، كما أنهم شخصيات متسرعة ومتهورة، وهم ليسوا من الشخصيات الصبورة كثيرا ما يفقد الأمل ويستسلم بسهولة.