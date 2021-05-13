الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في 215 مسجدا بالبحر الأحمر

أدي مواطنو محافظة البحر الأحمر صلاة العيد ،اليوم، في 215 مسجدا بمدن المحافظة السبع وسط اجراءات احترازية مشددة، مع تشديد وزارة الاوقاف على اتباع الاجراءات الاحترازية داخل المساجد، وتم فتح المساجد قبل التكبير ب 10 دقائق والتكبير لمدة 7 دقائق، والصلاة 10 دقائق ثم الخطبة لمدة 10 دقائق.

وكانت مديرية أوقاف البحر الأحمر، قد طهرت بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة المساجد الكبرى بمدن المحافظة، و قامت المديرية بحملة لتعقيم وتطهير المساجد استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن فى صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمود الشيمى، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، إنه تم تحديد 215 مسجدا من المساجد الكبرى لإقامة صلاة العيد بها بمدن محافطة البحر الأحمر السبعة، مضيفا أنه فى مدينة الغردقة تم تخصيص 105 مساجد لصلاة العيد بها، و18 مسجدا برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد 41 بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.



- استقبال وفد كنسي للتهنئة بالعيد

كان مدير عام الأوقاف بالبحر الأحمر، وفدا كنسيا بمقر مديرية الأوقاف، أمس الأربعاء، على رأسه نيافة الأنبا إيلاريون، راعي الكنيسة الأرثوزكسية بالبحر الأحمر،والقمص يؤنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، والقمص بشير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالبحر الأحمر، والقمص مينا عزيز، دير العلاقات العامة بالكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

و كان في استقبال الوفد الكنسي عددا من قيادات الأوقاف منهم الشيخ عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة، واسماعيل أحمد علي، مدير إدارة أوقاف الغردقة، والشيخ عصام السيد، مفتش أول المساجد ، في جو يتوده المحبة والأخوة.

- ضوابط صلاة العيد

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر أن صلاة عيد الفطر 2021، ستقام الصلاة داخل المساوابط صلاجد الكبرى فقط، مع وضع ضوابط للمصلين، للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، واصططاب السجادات الخاصة بكل مواطن،كما منعت وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر 2021، في الخلاء كما تعود المسلمون على أدائها على مدار سنوات كثيرة، خوفا من انتشارفيروس كورونا المستجد.