فى أول ساعات العيد.. المواطنون يتوافدون على المطاعم بالمهندسين

توافد العشرات من المواطنين بحي المهندسين على محال المأكولات والمطاعم في أول لحظات يوم عيد الفطر المبارك، حيث شهد أحد المطاعم السورية إقبالا كبيرا من الأطفال والشباب والفتيات.

وصادف تواجد الشيف ناصر البرنس، مالك مطعم كبدة البرنس الشهير، في أحد شوارع المهندسين وتجمع المواطنون حوله لالتقاط صور "السيلفي"، كما تدخلت قوات الأمن لمنع التكدس ومطالبة المطاعم بتنظيم الزبائن حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعي عيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي تبدأ من يوم 6 مايو الجاري وحتى 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لرفع كافة الاستعدادات والتأكيد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال الأيام الجارية خاصة خلال أوقات الأعياد والاحتفالات.