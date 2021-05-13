الآلاف يؤدون صلاة العيد في المساجد الكبري بالوادي الجديد (فيديو)

توافد الآلاف من المصلين من أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، على المساجد الكبرى لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، والمساجد التى حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشهدت المساجد توافد عدد كبير من المصلين الذين حرصوا على أداء الصلاة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

- تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية خصصت عددا كبيرا من المساجد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، و تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وقري ومدن المحافظة و مدى الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وناشد وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، بالمواطنين الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها الوزارة في هذا الشأن والتي تتمثل في عدة نقاط أهمها، أن تقام صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، أن لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كصلاة الجمعة، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

- رفع حالة الطوارئ وغرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين

وفى سياق متصل رفعت محافظة الوادى الجديد حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، كما تم إلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأى طوارئ خلال أيام العيد.